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أحمد بلال رداً علي "المعز علي": ذاكر تاريخ قبل ما تتكلم عن الأهلى

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الشارقة - اميمة ياسر - وجه أحمد بلال نجم الأهلي السابق رسالة إلى المعز علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بعد تصريحاته عقب اللقاء.

وقال  "بلال" خلالتصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار": المعز علي يجب أن يقرأ التاريخ جيدا قبل الحديث عن النادي الأهلي.

وأشار إلى أن فريق الدحيل كان خائف من الأهلي في الشوط الأول وهو ما كان يجب استغلاله في مضاعفة النتيجة وتسجيل أكثر من هدف وقتل المباراة.

وفي نفس السياق أشاد بلال بجمهور النادي الاهلي , معلقا: جمهور الأهلي لو في إنجلترا هيبقي عايز الدوري الانجليزي وكاس العالم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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