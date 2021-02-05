شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب تسجيل مباراة الاتحاد السكندري والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اجتماعا هاما مع الجهاز المعاون تحدث خلاله عن الفترة الماضية وتقييم اللاعبين في المباريات الأخيرة ، وتضمن الاجتماع الحديث عن هبوط مستوي اللاعبين امثال زيزو وبن شرقي وحازم امام ومحمود علاء ومحاولة حل أي مشاكل قد تكون مؤثرة علي تركيز اللاعبين ، وكذلك امكانية اعادة توظيف بعض اللاعبين في المراكز التي تعاني من نقص.

وطلب البرتغالي باتشيكو من جهازه المعاون تسجيل مباراة الاتحاد السكندري والمقاصة التي تفوق فيها الاتحاد برباعية نظيفة للوقوف علي نقاط القوة والضعف في المنافس خاصة أن فريق الاتحاد السكندري لم يخض المباريات الأخيرة له قبل مواجهة المقاصة نتيجة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا.

اما عن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق فان هناك تسود حالة من الاستياء والغضب داخل جهاز الكرة بنادى الزمالك، بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ فى المباريات الماضية دون وجود أسباب واضحة، الأمر الذى أدى لهبوط نسبى فى أداء الفريق بشكل عام، خاصة وإن "زيزو" يعد من الركائز الأساسية بالفريق.

زيزو يعد من أهم مفاتيح لعب الزمالك فى الفترة الأخيرة، وكان وجوده فى التشكيل بمثابة "كارت ارهاب" لمدافعى الخصم، إلا إن أحمد سيد لم يحرز أى هدف منذ انطلاق الموسم الحالى، واكتفى اللاعب بصناعة 3 أهداف أمام إنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة.