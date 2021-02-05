شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحتوى مروان محسن بعد ابتعاده عن المشاركة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للأهلي جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر من أجل احتوائه نفسيا، بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة في المباريات، ولم يعد له دوراً مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد الجهاز الفني على الثنائي والتر بواليا ومحمد شريف في قيادة هجوم المارد الأحمر.
ويرغب الجهاز الفني في احتواء اللاعب الذي خرج من حسابات موسيماني منذ بداية الموسم الحالي، رغم أنه كان المهاجم الأساسي للفريق الأحمر مع قدوم بيتسو موسيماني، ولكن التغييرات التي طرأت على قائمة الأهلي بعودة محمد شريف وشراء والتر بواليا، تسببت في تغيير ترتيب مهاجمي الأهلي من حيث المشاركة في المباريات.
ويسجل الأهلي ظهوره السادس في كأس العالم للأندية ليصبح أكثر أندية إفريقيا حضورا في مونديال الأندية وثاني أكثر فرق العالم حضورا في البطولة العالمية.
ويعد الأهلي الفريق المصري الوحيد الذي سجل حضوره في البطولة الأكبر في العالم على صعيد الأندية بـ6 مشاركات، ولم يسبق لأي فريق مصري المشاركة في البطولة منذ انطلاقها.
الأهلي هو أول فريق في تاريخ قارة إفريقيا وكذلك الأندية العربية يصعد إلى منصات التتويج العالمية في مونديال الاندية نسخة 2006، عندما فاز بالمركز الثالث، وتوج بالميدالية البرونزية، ليصبح أول فريق مصري وعربي وإفريقي يتمكن من تحقيق ميدالية عالمية في كرة القدم للكبار على صعيد الأندية وكذلك المنتخبات.
خاض الأهلي في مسيرته العالمية 12 مباراة ليصبح ثاني أكثر الأندية ظهورا في المونديال بالتساوي مع ريال مدريد الإسباني خلف أوكلاند ستي النيوزيلاندي الذي ظهر في 15 مباراة بالمونديال.
وعلى مدار 12 مباراة للأهلي في المونديال لم يسبق لبطل إفريقيا التاريخي وملكها المتوج، مواجهة أي فريق أوروبي، حيث التقى بفرق المكسيك في 4 مناسبات وفرق البرازيل في مناسبتين، وفرق استراليا في مناسبتين وفرق السعودية ونيوزيلندا واليابان والصين في مناسبة واحدة.
وواجه الأهلي فرق «اتحاد جدة السعودي – سيدني الأسترالي – أوكلاند ستي نيوزيلندا – أنترناسونالي البرازيلي – باتشوكا المكسيكي – أدلاد يونايتد الأسترالي - سانفريس هيروشيما الياباني – كورنثيانز البرازيلي – مونتيري المكسيكي - جوانزو الصيني».