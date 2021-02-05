شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحتوى مروان محسن بعد ابتعاده عن المشاركة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للأهلي جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر من أجل احتوائه نفسيا، بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة في المباريات، ولم يعد له دوراً مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد الجهاز الفني على الثنائي والتر بواليا ومحمد شريف في قيادة هجوم المارد الأحمر.

ويرغب الجهاز الفني في احتواء اللاعب الذي خرج من حسابات موسيماني منذ بداية الموسم الحالي، رغم أنه كان المهاجم الأساسي للفريق الأحمر مع قدوم بيتسو موسيماني، ولكن التغييرات التي طرأت على قائمة الأهلي بعودة محمد شريف وشراء والتر بواليا، تسببت في تغيير ترتيب مهاجمي الأهلي من حيث المشاركة في المباريات.