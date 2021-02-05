شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسافر إلى الإسكندرية استعداداً لمباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب، إلى الإسكندرية استعداداً لمباراة المصري في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقررة غدا السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش بالجولة الماضية بهدف لكل فريق.

ويحتل المقاولون المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة حصدها ذئاب الجبل من 11 جولة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادلوا في مباراتين وخسروا 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 أخرين.

من جانبه، أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في نادى المقاولون العرب، أن سيف الدين الجزيرى تمت إعارته إلى نادى الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه، على أن يكون إعارة بنية البيع، في حالة طلب شرائه يكون لهم الأحقية، في شرائه، على أن يسدد الزمالك 12 مليون جنيه بخلاف الـ 8 مقابل الإعارة.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس 2 إن اللاعب سيفيد الزماك، وسيظهر مستواه كلما شارك في المباريات، خاصة أنه لديه طموح كبير، وأشار إلى أن الفريق لن يتأثر فى ظل تواجد أكثر من لاعب لتعويض مركزه، وقد سبق وباع الفريق أكثر من لاعب ولم يتأثر مثل أحمد على وطاهر محمد طاهر.

وأضاف المشرف العام على الكرة في المقاولون أن مسابقة الدورى هذا الموسم قوية، وهو أحد أسباب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم تجانس اللاعبين الجدد مع الفر يق حتى الآن، بخلاف تواجد إصابات في صفوف المقاولون خلال الفترة الماضية، إلان النتائج ستتحسن تدريجيا مع تجانس الصفقات الجديدة.