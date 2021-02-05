شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن تعيين رئيس جديد للجنة المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عن تعيين رئيس جديد للجنة المسابقات فى الفترة المقبلة، خلفا لمازن مرزوق رئيس اللجنة السابق والذى تقدم باستقالة رسمية فور تعيين اللجنة الحالية من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وشهدت الساعات الماضية ترشيحات من جانب اللجنة لبعض الأسماء ومن بينها خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى لتولى مهمة مسابقات الدورى الممتاز قبل أن يعتذر الأخير لظروف صحية.

من ناحية أخرى، طالبت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لدى الجبلاية والمقدرة بـ24 مليون جنيه، بواقع 4 ملايين على القلعة الحمراء و20 مليونا على القلعة البيضاء، قبل الانتقالات الصيفية المقبلة حيث لن يتم السماح لأيهما بالقيد إلا بعد تسوية المستحقات المتأخرة.

وسمح اتحاد الكرة لناديى الأهلى والزمالك بقيد صفقاتهما الشتوية فى يناير المنصرم دون سداد المستحقات المتأخرة، على أن يتم السداد قبل الصيف المقبل لقيد الصفقات الصيفية.

كما صرف اتحاد الكرة مبلغ 15 مليون جنيه لدعم أندية القسمين الثانى والثالث خلال الفترة الماضية، بعدما طالبت الأندية من الجبلاية مساعدتها لتخطى الأزمة المالية الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة خطابات لأندية القسمين الثالث والرابع تفيد بموافقة اللجنة على السماح لهذه الأندية بتدعيم صفوفها وقيد لاعبين هواة فقط فى قوائمها حتى 4 فبراير المقبل، لاسيما أن فترة القيد الشتوى انتهت الأحد الماضى.

وتضمنت الخطابات المُرسلة لهذه الأندية بأحقيتها فى ضم لاعبين هواة فقط حتى 4 فبراير المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لأندية الصالات والكرة النسائية.