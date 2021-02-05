قائد برشلونة يتهم التحكيم الأسباني بالتحيز لريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

دخل جيرار بيكي مدافع برشلونة في النقاش عن التحكيم في الدوري الإسباني لكرة القدم قائلا إن العديد منهم ربما يقفون إلى جانب غريمه ريال مدريد.

وأضاف بيكي في مقابلة مع برنامج (بوست يونايتد) في اليوتيوب أنه إذا كان أغلب الحكام الإسبان يشجعون ريال مدريد فمن الطبيعي أن يظهر ذلك خلال إدارتهم مباريات للفريق.

وجاء حديث مدافع برشلونة، الذي يتعافى من إصابة في الركبة، ردا على تقارير إعلامية محلية بشأن تصريحات إدواردو إيتورالدي الحكم السابق حول أن العديد من الحكام يشجعون ريال مدريد.

وأشار إيتورالدي إلى أن نسبة الحكام الذين يشجعون ريال مدريد تصل إلى 90 في المئة مقابل عشرة بالمئة لبرشلونة.

وقال بيكي "حتى بدون وعي كيف سيتخذون قرارات لفرق على حساب فرق أخرى".

وتابع "احترم احترافية الحكام وأعلم أنهم يحاولون تقديم أفضل ما لديهم عندما تحين لحظة الشك...".