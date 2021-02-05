شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر محمد عبد الغني اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق الاتحاد السكندري والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدورى، حيث يؤدي الفريق مرانه اليوم علي ملعب النادي، بحضور جميع اللاعبين عدا محمد عبد الغني مدافع الفريق الذي يخضع لاختبار طبي اليوم لبحث إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها عقب تعرضه لاصابة في اسفل الفك في مباراة المحلة الأخيرة التي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأدى محمد عبد الغني تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، خلال الأيام الماضية بعدما خضع عبد الغني لفحوصات طبية للاطمئنان على إصابته، والتي جاءت عبارة عن ثلاثة جروح أسفل الفك وأجرى اللاعب خياطة 12 غرزة للجروح.

من ناحية اخري كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام إدارة النادي بارسال المصالحة التي وقع عليها وكيل الغاني اشيمبونج لاعب الزمالك السابق ، الي اتحاد الكرة والاتحاد الدولى " فيفا " ، لتأمين موقفه القانوني بعد ما أثير عن وجود خلافات بين اللاعب ووكيله المصري حول صحة التوكيل ورفض اللاعب التصالح مع الزمالك .

وكانت إدارة الزمالك قد دفعت 250 الف دولار لوكيل اشيمبونج من أجل التصالح عقب وصول حكم المحكمة الرياضية الدولية بتغريم الزمالك مليون و250 الف دولار ، وقامت إدارة الزمالك بارسال التصالح الرسمي الي الفيفا من أجل تأمين موقفها خوفا من تأزم الموقف بين اللاعب ووكيله في ظل وجود انباء عن قيام اشيمبونج بمقاضاة وكيله ورفضه التصالح مع الزمالك.