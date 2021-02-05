شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة الدحيل فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني بالأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة فريقه ضد الدحيل القطري في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل التحضير لمباراته المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه ومنحهم تعليمات فنية خاصة، وكذلك تجهيزهم فنيا وبدنيا للمواجهات القادمة.

ويبدأ موسيماني ومعاونيه في دراسة منافسه المقبل ببطولة كأس العالم للأندية، من خلال مشاهدة فيديوهات لمبارياته الأخيرة قبل المشاركة في مونديال الأندية، كما حدث مع الدحيل القطري، للوقوف على عناصر قوته وأهم العناصر في صفوفه، واستكشاف طريقة اللعب التي يعتمد عليها في الاختراق والدفاع وتمركز لاعبيه وتحركاتهم داخل الملعب.