أتلتيك بلباو يكمل عقد نصف نهائي كأس الملك

المنامة - ياسر ابراهيم - أفلت أتلتيك بلباو من خروج قاتل وأكمل عقد الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه الخميس بركلات الترجيح على مضيفه ريال بيتيس بعد انتهاء الوقت الأصلي والتمديد بنتيجة 1-1.



وكان بلباو قاب قوسين من توديع المسابقة عندما افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر البديل خوانمي في الدقيقة 84 بعد عشر دقائق من دخوله قبل أن يعادل راوول غارسيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليلجأ الفريقان الى التمديد.



ولم ينجح الفريقان في التسجيل فاحتكما الى ركلات الترجيح التي حسمها بلباو 4-1 بعد تصدي الحارس أوناي سيمون لركلتي خوانمي وسيرخيو كاناليس.



وانضم بلباو إلى كل من برشلونة وليفانتي وإشبيلية في المربع الذهبي.

