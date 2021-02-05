شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يوجه رسالة إلى المعز علي: ذاكر تاريخ قبل ما تتكلم عن الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد بلال نجم الأهلي السابق رسالة إلى المعز على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بعد تصريحاته عقب اللقاء. وقال بلال في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على شاشة قناة النهار: «المعز على يجب أن يقرأ التاريخ جيد قبل الحديث عن النادي الأهلي».



وأشار إلى أن فريق الدحيل كان خائف من الأهلي في الشوط الأول وهو ما كان يجب استغلاله في مضاعفة النتيجة وتسجيل أكثر من هدف وقتل المباراة. وشدد على أن الأهلي يخوض اللقاء باعتباره بطل افريقيا ونادي القرن الأفريقي والإنجازات كبيرة.