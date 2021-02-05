شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يكشف سبب استبعاد موسيماني لشريف وكهربا أمام الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عدم مشاركة كهربا ومحمد شريف مع الأهلي في مباراة الدحيل القطري كان فنيا.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على شاشة قناة النهار أن شريف وكهربا كان وجهة نظر بيتسو موسيماني بأن طبيعة أدائهما لا تناسب مباراة الدحيل القطري.

وأشار إلى أن الثنائي لا وجود لأي إصابة لهما وهما جاهزان بشكل كامل مع الفريق.