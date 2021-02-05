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عمر ربيع ياسين يكشف سبب استبعاد موسيماني لشريف وكهربا أمام الدحيل

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عدم مشاركة كهربا ومحمد شريف مع الأهلي في مباراة الدحيل القطري كان فنيا.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على شاشة قناة النهار أن شريف وكهربا كان وجهة نظر بيتسو موسيماني بأن طبيعة أدائهما لا تناسب مباراة الدحيل القطري.

وأشار إلى أن الثنائي لا وجود لأي إصابة لهما وهما جاهزان بشكل كامل مع الفريق.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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