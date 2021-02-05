رضا عبدالعال: الأهلي موفر "لبن العصفور" للاعبين..ولو مسكه عم حارس هياخد بطولات

الشارقة - اميمة ياسر - قال الكابتن رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن أي مدرب يتوج ببطولات مع النادي الأهلي بما يمتلكه من لاعبين على قدرات عالية، معقبا: عم حارس لو مسك الفريق هياخد بيه بطولة، والأهلي موفر لبن العصفور للاعبين.

وأضاف "عبد العال" خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن إدارة نادي الأهلي توفر كل الإمكانات للحصول على البطولات.

وشدد على أهمية انتهاء الأهلي سريعًا من مباراة الدحيل القطري، قائلاً: لابد من تقديم الثقة للاعبي النادي الأهلي قبل مباراة باريرن ميونخ في دور الـ4 بطولة كأس العالم للأندية، وأن إدارة وجهاز الاهلي يوصلان إلى لاعبيهم أنهم أحسن فريق في العالمـ وايه مانع أكسب البايرن.