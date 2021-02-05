إبراهيم فايق ينتقد حكم لقاء الاهلي والدحيل: هم اخترعوا قوانين جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - شن الاعلامي "إبراهيم فايق" هجوما حادا على قيام حكم لقاء الاهلي والدحيل القطري هجمة الأهلي بسبب تغيرات اللاعبين .

‏وكتب "فايق" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" , قائلا: هم اخترعوا قوانين جديدة في الكورة؟!! ازاي الحكم يوقف اللعب علشان التغييرات؟!!".

يذكر ان الأهلي حقق الفوز علي منافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.