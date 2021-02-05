"المعز علي": أحترمنا الأهلى زيادة عن اللزوم ..وأعطيناهم أكبر من حجمهم

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المعز على مهاجم الدحيل القطرى أن فريقه أحترم منافسه الأهلى بشكل مبالغ فيه خاصة فى الشوط الأول، خلال المواجهة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب "المدينة التعليمية"، وحسمه المارد الأحمر بهدف نظيف وتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال "المعز" خلال تصريحات عقب نهاية اللقاء: أحترمنا الأهلى زيادة عن اللزوم فى الشوط الأول وأعطيناهم أكبر من حجمهم، خطأ واحد نجحوا فى استغلاله وسجلوا الهدف الوحيد.

وأضاف: ظهرنا فى الشوط الثانى بشكل مختلف دخلنا بقوة وحماس كبير ووضعنا الأهلى فى مكانه الطبيعى، ولم يخلقوا أى فرصة علينا ولجأوا إلى الدفاع وكان من المفترض أن ندخل المباراة أكثر هجوما بدلا من أحترام الخصم أكثر من اللازم مع أحترامى للأهلى.

واختتم "المعز علي "حديثه قائلا:علينا الظهور بشكل مختلف فى المواجهة المقبلة، ويجب عدم أحترام الخصوم بطريقة مبالغ فيها.

وجديرا بالذكر سجل حسين الشحات هدف الأهلى فى شباك فريق الدحيل بالدقيقة 30 من زمن المباراة من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس الفريق القطرى، وألغت تقنية الفيديو "فار" هدف ثان للمارد الأحمر سجله المهاجم والتر بواليا.