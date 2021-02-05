شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمباراة الإنتاج الحربي في الجولة 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي غداً السبت في مباراة الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد السلام، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى الخروج من سلسة التعادلات التى سيطرت على نتائج الفريق خلال الأربع مباريات الماضية منذ تولي علاء عبد العال مسئولية أبناء الجنوب.

وكان فريق أسوان قد خضع الأربعاء لمسحة طبية للكشف عن كورونا استعداداً لمباراة الإنتاج، ويحتل أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط حصدها أبناء الجنوب من 10 مباريات، حيث فاز أسوان في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرين.

من جانبه، يرى علاء عبد العال أن فريقه قدم مباراة قوية أمام سيراميكا الذى دعم صفوفه بعناصر مميزة، وقال مدرب أسوان: خضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، دعّم صفوفه بشكل كبير، كل نجوم الأندية لديهم، وحقق نتيجة إيجابية بالفوز على الجونة في الجولة الماضية.

أضاف:أغلب لاعبي أسوان الجدد ليسوا بنفس الجاهزية لذلك اعتمدت على العناصر القديمة، سجلنا هدفا مبكرا وحافظنا عليه لفترة طويلة وكان بالإمكان الفوز، وبعد التعادل كانت فرصنا أخطر منهم، التعادل اعتبره نتيجة جيدة في ظل خوض مباراة قوية قبل 3 أيام أمام وادي دجلة.

استكمل: إمكانيات أسوان المادية قليلة وكذلك المتاح في سوق الانتقالات الشتوية، وجيه عبد العظيم كان سينضم لنا من الإسماعيلي وغير وجهته إلى الإنتاج الحربي فجأة لأنه تلقى عرضا أكبر، نجتهد للحصول على النقاط والبقاء في الممتاز، وفي مرحلة ما سيكون لزاما علينا اللعب من أجل الفوز.