شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصرف الأهلى مكافأة إجادة بعد تخطى الدحيل القطرى؟..عضو المجلس يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق قنديل، عضو مجلس الأهلى، أن الفوز على الدحيل القطرى فى مونديال الأندية أسعد جموع المصريين فى الداخل والخارج، وهو أهم شيء بالنسبة له لأنه لا يصح أن تحزن ملايين الجماهير المصرية والأهلاوية.

وقال قنديل فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "لم نتحدث عن صرف مكافأة إجادة للاعبين فالأمر فى يد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ولكنهم رجال ويستحقون التقدير والاحترام".

وتابع قنديل أن جماهير الأهلى ظهرت بشكل مشرف للغاية ويستحقون الشكر، لافتا إلى أن مباراة البايرن ستكون قوية وصعبة وتحتاج لمزيد من التركيز.

وحصل أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في لقاء الدحيل القطري الذي حسمه الفريق بهدف نظيف. ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء مما ساعد على نظافة الشباك.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر أمس، الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، وسجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

وبذلك يلتقي الأهلي بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقى الدحيل فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي، وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

ويأتى على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

فيما لعب الدحيل بتشكيل مكوّن من: علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك، أولونجا ودودو.