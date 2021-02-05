شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب للاعبى الأهلي : خليكم رجالة هنلعب بـ11 لاعبا وبايرن ميونخ زينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد متعب، نجم الأهلى السابق، إن الفريق الأحمر لن يكون عليه ضغوط عندما يواجه بايرن ميونخ فى نصف نهائى مونديال الأندية، ولكن الضغوط ستكون من نصيب بطل أوروبا، وأوضح متعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن الأهلى سيلعب للمتعة دون عصبية أو حسابات ولو خسارة سيكون الأمر مقبولا.

وتابع متعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن لاعبى الأهلى يجب أن يكونوا رجالا أمام بايرن ميونخ لأن الأحمر سيلعب بـ11 لاعبا ونفس الأمر لبطل أوروبا، لذا لا داعى للخوف ولكن يجب التركيز وتقديم أفضل ما لدينا.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي انطلقت أمس الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، وسجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

وبذلك يلتقى الأهلى بايرن ميونخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقى الدحيل فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون، وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن، وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

فيما لعب الدحيل بتشكيل مكوّن من: علي صالح زكريا، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطية - أحمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا ودودو.