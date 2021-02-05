شكرا لقرائتكم خبر عن كسر رقم ريال مدريد الأبرز.. 10 أرقام من ليلة تأهل الأهلى لنصف نهائي المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، ليضرب المارد الأحمر موعدا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا الإثنين المقبل.

وحطم الأهلى العديد من الأرقام القياسية بعد الفوز على الدحيل نستعرضها في التقرير التالى:

1- تفوق الأهلى على نادي ريال مدريد في عدد المباريات التي خاضها في البطولة، بعدما وصل إلى المباراة رقم 13، مقابل 12 مباراة لريال مدريد.

2- سطر الأهلى الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل أفريقيا المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.

3 - تخطي الأهلي العديد من الفرق الكبرى في مقدمتها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان وريفر بليت الأرجنتيني، وفاسكو داجاما البرازيلي فى عدد المباريات بمونديال الأندية.

4 - أصبح الأهلي أكثر الفرق العربية والأفريقية تحقيقًا للانتصارات متفوقًا على الجميع ومتخطيًا الرجاء المغربي صاحب الانتصارات الثلاثة.

5 - بات الأهلي أكثر الفرق الأفريقية والعربية ظهورًا في الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما سجل حضوره في المربع الذهبي للمونديال في 3 مناسبات أعوام: 2006-2012-2020.

6- هذا هو الفوز الرابع للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وكان قد حقق المارد الأحمر 3 انتصارات سابقة بمونديال الأندية.

7 - هدف حسين الشحات هو الهدف رقم 12 في تاريخ لاعبي الأهلي بكأس العالم للأندية خلال كافة مشاركات الشياطين الحمر في البطولة.

8 - بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، هو ثالث مدربي الأحمر الذي يحقق انتصارا في كأس العالم للأندية بعد جوزيه، الذي حقق انتصارين، وحسام البدري الفائز في مباراة وحيدة.

9 - هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي بطل أوروبا في كأس العالم للأندية، حيث لم يسبق للمارد الأحمر مواجهة الفريق الملقب بدوري أبطال أوروبا طوال الخمس مشاراكات السابقة للشياطين الحمر في مونديال الأندية.

10- هذه هي المباراة الثانية التي يخرج فيها الأهلي بشباك نظيفة خلال كأس العالم للأندية، وذلك بعد مباراة ربع مونديال الأندية 2006 أمام أوكلاند سيتي، حيث فاز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين سجلهما محمد أبو تريكة والأنجولي أمادو فلافيو.