شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: لاعبون راحوا بيراميدز عشان الفلوس.. ورمضان صبحى صفقة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر، مدرب الاتحاد السكندرى السابق، إن فريق بيراميدز به تفاوت في العقود الخاصة باللاعبين، وهو ما قد يصنع قلقا بين اللاعبين فى الفريق السماوى، وأضاف عمر أن رمضان صبحى صفقة جيدة للفريق.

وأكد عمر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين انتقلوا إلى بيراميدز من أجل المال فقط، والعقود أكبر من قدراتهم الفنية، قائلا: "لاعبين راحوا بيراميدز عشان الفلوس بس، والعقود أكبر من مستواهم وقدراتهم".

وأشار نجم الاتحاد السابق أن فريق بيراميدز فى أول موسمين كان اللاعبين لديهم هدف، دون وجود أسماء رنانة، ولكن عندما لم يحصلوا على بطولة تحولوا إلى مؤديين فقط.

وحقق فريق إنبى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتى أقيمت على استاد بتروسبورت.

تقدم محمود وادى مهاجم فريق بيراميدز في الدقيقة 6 بمرمى محمود جاد حارس مرمى فريق بينما تعادل رامى صبرى مدافع الفريق البترولى بالدقيقة 42 بينما احراز المهاجم أوبوكا هدف التقدم لفريق إنبى في الدقيقة 43 وعزز اللاعب أيضا بالهدف الثالث عقب أنطلاق الشوط الثانى بالدقيقة 48 بينما قلص الأوروجوياني دييجو رولان مهاجم فريق بيراميدز الفارق لهدف بالدقيقة 63.