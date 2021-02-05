شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي : سنواجه بايرن ميونخ بالزى الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي ، أنهم سيواجهون فريق بايرن ميونخ الألماني بالقميص الأساسي الأحمر. وظهر الأهلي بالقميص الرمادى فى مباراة الدحيل القطري اليوم، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

وأوضح قنديل في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي سيظهر بالقميص الأحمر الأساسي فى مواجهة بايرن ميونخ يوم الإثنين المقبل، في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.