شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: ما حدث مع مصطفى فتحى فى الزمالك عشته فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح الدين، نجم الأهلى الأسبق، أن مصطفى فتحى لاعب كبير وما زال لديه الكثير من التألق قادر على تقديمه فى الملاعب الفترة القادمة مع فريق سموحة، وهو عكس ما قيل عنه وقت كان لاعبا فى الزمالك.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت 2، إن ما حدث مع مصطفى فتحى فى الزمالك، حدث معه شخصيا فى الأهلى، وقيل إنه غير قادر على المشاركة فترة طويلة فى المباريات، وعندما انتقل إلى الاتحاد السكندرى كان فى بداية الثلاثينات، وأول مباراة شارك طوال الـ 90 دقيقة، أمام النادى الأهلى، وقدم مستوى مميزا.

وعن فريق بيراميدز قال نجم الأهلى الأسبق إن الفريق يحتاج إلى مدرب بإمكانيات كبيرة، حيث إن لديه عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، ولكن نلاحظ عدم الاستقرار على تشكيل محدد.