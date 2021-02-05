شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: الأهلى مش بتاع دورى وكأس ولكن هدفه دائما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، إنه رغم تعرضه للإصابة بفيروس كورونا إلا أنه تابع مباراة الأهلى والدحيل القطرى بمونديال الأندية، لافتا إلى أنه كان خائفا من الخسارة وعودة البعثة إلى مصر بدونه نظرا لخضوعه للعزل الصحى، ولكن بعد الفوز تأكد بقاء البعثة حتى 11 فبراير ومن المقرر أن يكون قد تعافى من الفيروس.

وتابع مرجان فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، أن الأهلى لا يبحث عن الفوز بالدورى والكأس فهذا هو الطبيعى بالنسبة له، ولكن هدفه دائما العالمية وتشريف مصر فى المحافل الدولية.

وحصل أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في لقاء الدحيل القطري الذي حسمه الفريق بهدف نظيف. ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء مما ساعد على نظافة الشباك.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

وبذلك يلتقي الأهلي بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

فيما لعب الدحيل بتشكيل مكوّن من :علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا ودودو.