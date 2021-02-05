شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: قفشة "الطموح" طلب منى اللعب للأهلي عندما كان فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر محمد فضل، نجم الأهلي السابق، مفاجأة جديدة وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى حاليا طلب منه الانضمام للنادى الأحمر عندما كان فضل مديرا للتعاقدات بالقلعة الحمراء، بينما كان قفشة لاعبا فى صفوف بيراميدز.

وقال فضل إن قفشة حقق طموحه باللعب بالنادى الأهلى ولم يكتف بذلك بل قاده للفوز بدورى أبطال أفريقيا واللعب فى مونديال الأندية، معلقا: "قفشة كان المنقذ للأهلى أمام الدحيل ولعب فى أكثر من مركز لمساعدة زملائه حتى تحقق الفوز".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التى انطلقت عصر أمس الخميس وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

وبذلك يلتقى الأهلى بايرن ميونخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقى الدحيل فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

فيما لعب الدحيل بتشكيل مكوّن من :علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا و دودو.