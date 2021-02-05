شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتليفزيون الخليج 365: الحكم تجاهل طرد لاعب الدحيل أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الحكم الجواتيمالى ظهر بمستوى فني وإدارى متابين خلال إدارته لمباراة الأهلي والدحيل القطري التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

وقال عقل خلال تقييمه لأداء طاقم الحكام بالاستوديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365 الذي يقدمه عمر الأيوبي، إن الحكم الجواتيمالى ظهر فى الشوط الأول بمستوى فنى جيد.

وكان قرار الـ"VAR" صحيحا طبقا للقانون عندما ألغى هدف بواليا الذى أحرزه في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، وجاء قرار المساعد الثانى الجاميكى خاطئ نتيجة تمركزه السيئ، حيث كان متقدما عن آخر ثانى مدافع، وبالتالى جاء قراره خاطئا.

وتابع عقل أن الحكم إسكوبار تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء للاعب الدحيل القطرى الكينى أولينجا للعب بقوة زائدة مع عمر السولية لاعب الأهلي، موضحا أن قرارات الحكم فى شوط المباراة الثاني كانت مثيرة للجدل، حيث إن معيار تقدير الأخطاء فنيا وإداريا كان مختلفا، خاصة أنه لم يتغاض عن إشهار البطاقة الصفراء في أكثر من مخالفة للاعبي الدحيل، في الوقت الذى أشهر بطاقتين صفراوين للأحمر طبقا للقانون، رغم أنه كانت تتوافر لديه زاوية رؤية مناسبة أغلب فترات المباراة.

لاعب الدحيل يلعب بقوة زائدة مع السولية