شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: استحواذ الأهلي معظمه كان سلبيا.. وتغييرات موسيمانى عكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شوقى، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن استحواذ النادى الأهلى على الشوط الأول أمام الدحيل القطرى كان سلبيا، في المباراة الت انتهت بفوز الأحمر 1 /0 وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال محمد شوقى في تصريحات تليفزيونية: "استحواذ الأهلى في الشوط الأول كان معظمه سلبيا، وكان لازم الأهلى يسجل هدف واثنين وثالث ويخلص المباراة من بدرى، خصوصا أن الدحيل كان مديك الفرصة أنك تعمل إللى انت عاوزه".

وتابع محمد شوقى: "التحول من الدفاع للهجوم كان بطيئا جدا من لاعبى الأهلى، ولو كان الدحيل لعب في الشوط الأول زى ما لعب في الشوط الثانى كان هيصعب الدنيا على الأهلى، وكل ما يجيلك فرصة أنك تخلص المباراة لازم كنت خلصتها لأن الشوط الثانى كان صعب جدا على الأهلى".

وأوضح محمد شوقى: "تغييرات موسيمانى كان عكسية، وكان لازم التغييرات تكون على الأطراف اللى كانت مصدر إزعاج على النادى الأهلى، واعتمد على لاعيبه لم يشاركها في الدورى عكس اللاعبين اللى بيعتمد عليها زى كهربا ومحمد شريف".

وحقق فريق الأهلى فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطرى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب المدينة التعليمية فى انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التى انطلقت وتسمر حتى 11 فبراير الجارى، سجل حسين الشحات للأهلى فى الدقيقة 30.