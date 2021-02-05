شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الأهلى لمقر الإقامة عقب تخطى الدحيل فى كاس العالم للأندية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها، بعد تخطى عقبة الدحيل فى أولى مواجهات الفريق فى كأس العالم للأندية، ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المقرر لها يوم 8 فبراير الجاري في الدور نصف النهائي.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة، مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم، الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وأبدى خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، سعادته الكبيرة بالفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف والتأهل إلى نصف نهائى مونديال الأندية، لافتا إلى أنه كان يجلس بجوار محمود الخطيب رئيس النادى الذى كان هادئا طوال اللقاء، بينما كان مرتجى يتفاعل مع كل هجمة.

وقال مرتجى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "فى الشوط الأول توقعنا أن نكسب بنتيجة كبيرة فى الشوط الثانى، ولكن مع الضغط الكبير للدحيل بدأ القلق يتسرب إلينا ولكن الحمد لله كان الفوز حليفنا"، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يحتسب هدف والتر بواليا فى بطل قطر.

وأضاف أن الخطيب متفائل بمواجهة بايرن ميونخ فى نصف النهائى لأنه سبق ولعب أمام البايرن وسجل هدفا، موضحا أن الأهلى سيلعب أمام بطل أوروبا بدون ضغوط وسيقدم كرة ممتعة بعدما شرف الكرة المصرية اليوم أمام الدحيل القطرى.