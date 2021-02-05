شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى ردا على لاعب الدحيل: حجم الأهلي إنه فى قبل النهائى وأنت هتتفرج عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد حسام غالى، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، على تصريحات المعز بن على كابتن نادى الدحيل القطرى بأنهم أعطوا الأهلى أكبر من حجمه الطبيعى في الشوط الأول، وأظهرنا حجمه الحقيقى في الشوط الثانى.

وقال حسام غالى في تصريحات تليفزيونية: "حجم الأهلى الطبيعى إنه في قبل النهائي وأنت هتتفرج عليه في التليفزيون، وحجم الأهلى طول عمره كبير والفوز على الدحيل أمر طبيعى له".

وأضاف حسام غالى: "موسيمانى كان دارس فريق الدحيل القطرى كويس جدا وقدر يقفل على كل مفاتيحهم وكان مستحوذ على وسط الملعب، واستغل كل ذلك في لعب كرة حلوة وبناء الهجمات بشكل منظم جدا واستحوذ على الشوط الأول بشكل كامل وكان يقدر يسجل أكثر من هدف".

وأوضح حسام غالى: "هدوء حمدى فتحى والسولية في وسط الملعب وعدم لعب أي كرة بشكل مخاطر منح الاهلى الثقل في الشوط الأول، وتحركات حسين الشحات ووالتر بواليا أربكوا خط دفاع الدحيل".

وتابع حسام غالى: "الشوط الثانى كان عكس الشوط الأول كل اللى عملناه قام به الدحيل القطرى وبدأ يتجرأ على اللأهلى ويضغط على أيمن أشرف وبدر بانون وحرمهم من بناء الهجمات، وتغييرات مدرب الدحيل منح الفريق القطرى الاستحواذ وبدأوا يهددوا مرمى محمد الشناوى".

وأضاف حسام غالى: "تغييرات موسيمانى منحت الفرص للدحيل الأفضلية في الشوط الثانى، ولم يستغل المساحات خلف ضهر الدحيل وكان لازم ينزل حد سريع ومهارى ويخطف الهدف الثانى، وهناك أكثر من لاعب كان غايب عن الشوط الثانى".