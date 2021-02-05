شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: الدحيل يحترم الأهلي غصب عنه.. ومعترض على مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى السابق، أنه يرى مشاركة مروان محسن قرار خاطئ، خاصة أن الشوط الثانى لا يحتاج إلى جهود اللاعب، قائلا: أنا معترض على نزول مروان محسن لأن الفريق كان مضغوط".

وقال عمر فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورت، إنه كان على موسيمانى المدير الفنى للأهلى مشاركة كهربا ومحمد شريف فى الشوط الثانى.

وعن تصريحات فريق الدحيل أنهم فى الشوط الأول تراجع مستواهم فى ظل احترامهم للأهلى بشكل مبالغ، قال نجم الاتحاد السكندرى: "غصب عنهم يحترموا الأهلى، لأن الاهلى فريق كبير قدم مباراة كبيرة، ويجبر الجميع على احترامه، ده يحترموا الأهلى غصب عنهم".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري.. سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.