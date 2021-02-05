شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب ردا على مهاجم الدحيل: أنت عملت إيه أصلا ماشوفناش حاجة طول الماتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عماد متعب، نجم الأهلى السابق، تصريحات المعز علي لاعب الدحيل القطرى بشأن الأهلى عقب مباراة الفريقين بمونديال الأندية، قائلا: "أنت احترمت الأهلى علشان خايف منه، وبعدين لما احترمت الأهلى واديته أكبر من حجمه عملت إيه أصلا، احنا ماشوفناش حاجة طول الماتش".

وقال متعب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن الطموح الحقيقى فى النادى الأهلى، لأن هناك جيلا شارك فى مونديال الأندية 5 مرات وبالطبع طموح اللاعبين الحاليين هو كسر هذا الرقم وتحقيق مزيد من البطولات والألقاب.

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، وسجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

وبذلك يلتقى الأهلى بايرن ميونخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقى الدحيل فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

فيما لعب الدحيل بتشكيل مكوّن من: علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا ودودو.