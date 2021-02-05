شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبدالمنعم: الأهلى رافع راسنا وهيكسب البايرن بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلى الأسبق، أن النادى الأهلى رافع رأس كل المصريين في مونديال الأندية، بعد الفوز على الدحيل القطرى 1 /0، في المباراة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال شريف عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية: "الأهلى بيلعب على الفوز دائما ومهمة الأهلى لم تنته لكن بدأت وليه لا أننا نفوز على بايرن ميونخ، احنا فوزنا على البايرن قبل كدة ليه منحققش الفوز ونصعد لنهائى كأس العالم للأندية".

وأوضح شريف عبد المنعم: "إغلاق المساحات سيكون مفتاح مكسب الأهلى أمام بايرن ميونخ، والأهلى رافع راسنا في مونديال الأندية، وبايرن كان عايزنى احتراف في صفوف بعد الفوز عليه مع الأهلى، وحاليا ممكن ياخدوا أيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج بالإضافة لحسين الشحات وعلى معلول".

وأضاف شريف عبد المنعم: "مروان محسن بعد الإصابة بيتعرض لانتقادات كبيرة، والإصابات بتتعب اللاعب جدا وأنا بعذر أي لاعب بيرجع منها، وأتوقع أن تكون نتيجة المباراة بين الأهلى وبايرن ميونخ 1 / 1 ونحسم المباراة بضربات الترجيح".

وحقق فريق الأهلى فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطرى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب المدينة التعليمية فى انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التى انطلقت وتسمر حتى 11 فبراير الجارى، سجل حسين الشحات للأهلى فى الدقيقة 30.