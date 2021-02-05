شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 على صعيد 6 مواجهات. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من الشمس مع سموحة، والزمالك مع الطيران، وسبورتنج مع أصحاب الجياد، ودلفى مع هليوبوليس، و6 أكتوبر مع الأهلى، والجزيرة مع الصيد.

وأعطت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، الأندية مهلة حتى 20 يناير الماضى لإبرام عقود للاعبات فى الموسم الجديد، مع إخطار الأندية بحق اللاعبات فى التعاقد مع أى نادٍ آخر فى حال عدم إبرام عقود. كما قررت اللجنة إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية وعقود اللاعبات، حيث ألزمت اللجنة كل نادٍ بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين "حق رعاية" ولا يجوز للنادى تجزئة المدة.

وتقرر على اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات والشابات عدم الإنتقال لأى نادٍ آخر بانتهاء مدة العقد، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بانتهاء مدة العقد ، مع تحديد رسوم 300 جنية للعقد عن كل موسم.

فيما تقرر السماح بانتقال أى لاعب أو لاعبة فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات بين المحافظات دون استغناء ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة.