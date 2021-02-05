شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال لـ المعز علي : ذاكر تاريخ قبل ماتتكلم عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد بلال، مهاجم فريق الأهلي السابق، رسالة إلى المعز علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، بعد تصريحاته عقب اللقاء، وجاء أحمد بلال خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "المعز علي يجب أن يقرأ التاريخ جيدا قبل الحديث عن النادي الأهلي وفريق الدحيل كان خائفا من الأهلي في الشوط الأول وهو ما كان يجب استغلاله في مضاعفة النتيجة وتسجيل أكثر من هدف وقتل المباراة".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة، مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.