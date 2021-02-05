شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: موسيمانى أخطأ بعدم الدفع بمحمد شريف بدلا من مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الإعلام الرياضى كان له دور كبير فى الضغط على الدحيل القطرى قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية، كما كشف لموسيمانى مدرب الأهلى كل نقاط الضعف للخصم، قائلا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن موسيمانى أخطأ بالدفع بمروان محسن فى الشوط الثانى، وكان من الأفضل منح الفرصة لمحمد شريف بسبب سرعته وقدرته على تهديد دفاعات الدحيل أفضل من مروان محسن.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، وسجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

وبذلك يلتقى الأهلي بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي الدحيل فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

وعلي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

فيما لعب الدحيل بتشكيل ، مكوّن من :علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا و دودو.