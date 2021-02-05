شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى لتليفزيون الخليج 365: الشحات نجم مباراة الدحيل وكهربا مطلوب أمام البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن حسن الشحات قدم مستوى رائعا في مواجهة الأهلى والدحيل التي حسمها الأحمر بهدف نظيف أحرزه الشحات في أول مشوار كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير، وكان أحد الأوراق الرابحة للأهلى في المباراة.

وقال حارس مرمى الأهلي، خلال الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي، إن حسين الشحات ووالتر بواليا وأفشة قدموا مستوى جيد جدا، وكل منهم كان له دور مهم وبارز في خلال المباراة ورغم ذلك فإن تغيير الشحات كان منطقيا لأن نزول صلاح محسن يحقق السرعات في نصف ملعب الدحيل خاصة مع الهجمات المرتدة الحمراء.

وأبدى أحمد فوزي دهشته من عدم مشاركة محمود كهربا في مباراة الدحيل التي كان سيناريو أحداثها يتطلب وجود اللاعب لاستغلال انطلاقاته، فضلا عن تخفيف الضغط على لاعبى الأطراف محمد هانى وعلى معلول.

وأضاف ان وجود كهربا في تشكيلة الأهلى ضرورى جدا أمام البايرن في نصف نهائي مونديال الأندية، لأنه يمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة تحقق أفضلية للأحمر في أحداث اللقاء المنتظر.