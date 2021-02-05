شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ معز علي : بقالك فترة قاعد على الدكة.. والأهلي تأهل والدحيل برة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الإعلامى أحمد شوبير على تصريحات المعز علي، مهاجم الدحيل القطرى، قائلا: "لا أريد أن أصطنع أزمة وأن تغضب جماهير الأهلى، لكن معز على بقاله فترة بيقعد على الدكة وبعيد تماما عن مستواه، وفى النهاية الأهلى فاز على الدحيل وتأهل إلى نصف النهائى وفريقك أصبح برة البطولة، ويلعب على المركز الخامس والسادس والأهلى حقق الهدف وهو الفوز".

وأكد المعز على مهاجم الدحيل القطرى على أن فريقه احترم منافسه الأهلى بشكل مبالغ فيه خاصة فى الشوط الأول، خلال المواجهة التى جمعت الفريقين على ملعب "المدينة التعليمية"، وحسمه المارد الأحمر بهدف نظيف وتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية. وتحدث المعز على عقب نهاية المباراة، قائلا: "احترمنا الأهلى زيادة عن اللزوم فى الشوط الأول وأعطيناهم أكبر من حجمهم، خطأ واحد نجحوا فى استغلاله وسجلوا الهدف الوحيد". وأضاف مهاجم الدحيل قائلا: "ظهرنا فى الشوط الثانى بشكل مختلف دخلنا بقوة وحماس كبير ووضعنا الأهلى فى مكانه الطبيعى، ولم يخلقوا أى فرصة علينا ولجأوا إلى الدفاع وكان من المفترض أن ندخل المباراة أكثر هجوما بدلا من أحترام الخصم أكثر من اللازم مع أحترامى للأهلى". واختتم حديثه قائلا: "علينا الظهور بشكل مختلف فى المواجهة المقبلة، ويجب عدم أحترام الخصوم بطريقة مبالغ فيها".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

فيما لعب الدحيل بتشكيل ، مكوّن من :علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا و دودو.