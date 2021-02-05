شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مباريات الأسبوع القادم.. الأهلى والبايرن والزمالك والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام العديد من المباريات الأسبوع القادم عل الصعيد المحلى والدولى على رأسها مواجهة الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

كان الأهلي واصل رحلة التفوق وتشريف الكرة المصرية عالميا بعدما حقق فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية وتسمر حتى 11 فبراير الجاري.

وينتظر تيجريس مواجهة بالميراس، بطل كوبا ليبرتادوريس "دوري أبطال أمريكا الجنوبية" في الثامنة مساء الأحد المقبل، بأولى مواجهتي الدور نصف نهائي لكأس العالم للأندية.

وفاز تيجريس أونال المكسيكى على أولسان هيونداى الكوري، في افتتاحية مونديال الأندية، التى أقيمت على ملعب استاد "أحمد بن علي"، بنتيجة 2-1 بعدما كان متاخرا بهدف، ليخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائى من البطولة.

وفى يوم السبت يلتقى كل من بيراميدز مع طلائع الجيش في إطار منافسات الأسبوع الثانى عشر من الدورى العام وذلك في تمام الخامسة مساءً والمقاولون العرب مع المصرى في تمام السابعة ونصف مساءً، وفى الدورى الإنجليزى يواجه مانشستر يونايتد إيفرتون في منافسات الأسبوع الثالث والعشرون في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفى الدورى الإسبانى يواجه هويسكا ريال مدريد في الأسبوع الثانى والعشرون.

وفى يوم الأحد، يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى في الأسبوع الثانى عشر من الدورى العام في تمام السابعة ونصف، وفى الدورى الإنجليزى يلتقى ليفربول مع مانشستر سيتى في منافسات الأسبوع الثالث والعشرون في تمام السادسة والنصف مساءً، وفى الدورى الأسبانى يلتقى ريال بيتيس مع برشلون في تمام الساعة العاشرة مساءً في إطار الجولة الثانية والعشرون.

وفى يوم الثلاثاء، يلتقى كل من يوفنتوس وإنترميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد فاز اليوفى بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما فى الذهاب، وفى يوم الأربعاء يلتقى أتلانتا مع نابولى في إياب نصف الدور بعد التعادل سلبيًا في مواجهة الذهاب.