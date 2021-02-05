شكرا لقرائتكم خبر عن رقص أفشة وسعد سمير على أنغام طاهر محمد طاهر عقب فوز الأهلى على الدحيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق الأهلى خلال تواجدهم بالأتوبيس أثناء مغادرتهم ملعب المدينة التعلمية عقب الفوز على الدحيل القطرى، حيث قام طاهر محمد طاهر بالغناء، ورقص كل من سعد سمير ومحمد مجدى أفشة، احتفالا بالتأهل إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا فى قطر.

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة، مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

وأبدى خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة الأهلى، سعادته الكبيرة بالفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف والتأهل إلى نصف نهائى مونديال الأندية، لافتا إلى أنه كان يجلس بجوار محمود الخطيب رئيس النادى الذى كان هادئا طوال اللقاء، بينما كان مرتجى يتفاعل مع كل هجمة.

وقال مرتجى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير: "فى الشوط الأول توقعنا أن نكسب بنتيجة كبيرة فى الشوط الثانى، ولكن مع الضغط الكبير للدحيل بدأ القلق يتسرب إلينا ولكن الحمد لله كان الفوز حليفنا"، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يحتسب هدف والتر بواليا فى بطل قطر.

وأضاف أن الخطيب متفائل بمواجهة بايرن ميونخ فى نصف النهائى لأنه سبق ولعب أمام البايرن وسجل هدفا، موضحا أن الأهلى سيلعب أمام بطل أوروبا بدون ضغوط وسيقدم كرة ممتعة بعدما شرف الكرة المصرية اليوم أمام الدحيل القطرى.