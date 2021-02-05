شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة حمزة المثلوثى المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الفترة الماضية بشأن الإصابة المزمنة للتونسي حمزة المثلوثي، موضحا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن اللاعب يعانى من إصابة طفيفة تعرض لها في التدريبات.

وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى خالد الغندور إن المغربي أشرف بن شرقى يعانى من كدمة في الضلوع منذ مباراة مصر المقاصة، وتحامل على نفسه وشارك في اللقاء الماضى أمام غزل المحلة مؤكدا أن اللاعب جاهز لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وطمأن طبيب الزمالك الجمهور على حالة محمود عبد الرازق شيكابالا، موضحا أنه كان يعانى من إصابة أسفل الظهر ولكنه شارك في التدريبات اليوم وبالأمس، وسيكون جاهزا لمواجهة زعيم الثغر في الجولة المقبلة من الدوري.

وتحدث محمد أسامة عن محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك لافتا إلى أن اللاعب تعافى من إصابة الكتف ولكن تعرض للإصابة في غضروف الركبة مشيرا ألى أن اللاعب لن يخضع لعمليات ولكنه سيتم تأهيله مع اخصائى الفريق.