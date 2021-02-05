شكرا لقرائتكم خبر عن وصدقت توقعات القراء.. 75% توقعوا فوز الأهلى فى استطلاع ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 استطلاعًا للرأي، قبل مباراة النادى الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت بقطر في تمام السابعة والنصف مساء أمس الخميس، وكان نصه: "ما توقعك لمباراة الأهلى والدحيل القطرى في كأس العالم للأندية؟".

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 75% من المشاركين في التصويت توقعوا فوز النادى الأهلى على نادى الدحيل القطرى، بينما توقع 25% من المشاركين في التصويت فوز نادى الدحيل القطرى.

وحقق النادى الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي تسمر حتى 11 فبراير الحالى، حيث سجل حسين الشحات للأهلى فى الدقيقة 30.



