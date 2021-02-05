كأس اسبانيا: بلباو يكمل عقد نصف النهائي بفوزه بركلات الترجيح على بيتيس

محمد الفلاح - الجمعة 5 فبراير 2021

أفلت أتلتيك بلباو من خروج قاتل وأكمل عقد الدور نصف النهائي من كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه الخميس بركلات الترجيح على مضيفه ريال بيتيس بعد انتهاء الوقت الاصلي والتمديد بنتيجة 1-1.



وكان بلباو على قاب قوسين من توديع المسابقة عندما افتتح اصحاب الارض التسجيل عبر البديل خوانمي في الدقيقة 84 بعد عشر دقائق من دخوله قبل ان يعادل راوول غارسيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليلجأ الفريقان الى التمديد.

الا ان ايًا من الناديين الاندلسيين نجح في التسجيل ليحتكمان الى ركلات الترجيح حسمها اشبيلية 4-1 بعد تصدي الحارس اوناي سيمون لركلتي خوانمي وسيرخيو كاناليس.

وانضم بلباو الى كل من برشلونة، ليفانتي واشبيلة في المربع الذهبي.

ويطمح بلباو المتوج بالكأس في 23 مناسبة (ثاني افضل رقم بعد برشلونة مع 30 لقبًا) للقب ثان هذا الموسم بعد فوزه بالكأس السوبر الإسبانية في 17 كانون الثاني/يناير الفائت على حساب النادي الكاتالوني في النهائي 3-2 بعد التمديد.

وتقام قرعة الدور نصف النهائي الجمعة حيث ستلعب المباريات بنظام ذهاب واياب ايضا في 10 شباط/فبراير والثالث من آذار/مارس على ان يقام النهائي في 17 نيسان/ابريل على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية.

ولم تقم بعد المباراة النهائية لموسم 2019-2020 بين بلباو نفسه وريال سوسييداد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا حيث أمل المنظمون والناديان اقامتها بحضور جماهيري، وتم تحديد موعدها في 4 نيسان/ابريل المقبل في اشبيلية ايضًا.