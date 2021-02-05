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جوزيه مورينيو يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل توتنهام هوتسبير ترنحه في الأونة الأخيرة، بعد خسارته على ملعبه أمام بهدف دون رد، مساء الخميس، في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الممتاز.

وبحسب أرقام «أوبتا»، خاض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، مباراته رقم 327 في الدوريات المختلفة على ملعبه، وكانت تلك أول مرة في مسيرته التدريبية التي يتعرض خلالها لهزيمتين متتاليتين على أرضه، بعد خسارته في المباراة السابقة أمام .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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