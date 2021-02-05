شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل توتنهام هوتسبير ترنحه في الأونة الأخيرة، بعد خسارته على ملعبه أمام تشيلسي بهدف دون رد، مساء الخميس، في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب أرقام «أوبتا»، خاض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، مباراته رقم 327 في الدوريات المختلفة على ملعبه، وكانت تلك أول مرة في مسيرته التدريبية التي يتعرض خلالها لهزيمتين متتاليتين على أرضه، بعد خسارته في المباراة السابقة أمام ليفربول.