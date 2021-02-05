شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السابق ينضم لصفوف نادي الأسطورة هنري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم أحمد حمدي، صانع ألعاب الجونة إلى مونتريال الكندي بشكل رسمي على سبيل الإعارة. وأعلن نادي الجونة، في بيان رسمي، أنه تمت الموافقة على إعارة أحمد حمدي إلى النادي الكندي لنهاية الموسم الجاري.

ويقود النجم الفرنسي تييري هنري فريق مونتريال كمدير فني، كما يضم الفريق النجم الكيني فيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام الإنجليزي السابق.