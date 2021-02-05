شكرا لقرائتكم خبر عن «أفشة» طلب الانضمام للأهلي أثناء تواجده في بيراميدز لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، وعضو اتحاد الكرة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، عن محمد مجدي أفشة خلال تواجده في فريق بيراميدز.

وقال فضل خلال تصريحاته المتلفزة، إن أفشة طلب منه حين توليه مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الانضمام للمارد الأحمر وترك فريق بيراميدز بعدما انتقل له عن طريق ناديه إنبي. وأكد فضل، أن أفشة يعشق الأهلي، وكان دائما يحاول الانضمام للأهلي بأي طريقة.