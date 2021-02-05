شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي بن عطية يكشف أسباب سقوط الدحيل أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لاعب فريق الدحيل، مهدي بن عطية أن الفريق رغم الخسارة أمام الأهلي مساء الخميس، في بطولة كأس العالم للأندية إلا أنه نجح في اكتساب خبرة مميزة.

وقال مهدي في تصريح عقب نهاية المباراة: خبرة مميزة اكتسبناها من المباراة رغم أننا لم ننجح في تحقيق الانتصار فيها، لم نكن جيدين في الشوط الأول ولكن كنا مميزين للغاية في الشوط الثاني وأثبتنا وأظهرنا مستوانا الحقيقي والجميع شاهد طريقة أدائنا القوي داخل الملعب.

وأضاف: من الصعب أن نخسر بهذه الطريقة لأننا ارتكبنا خطأ في كرة الهدف الأول ولكن الآن ننظر للمباراة الثانية ويجب أن نكون فخورين بأنفسنا.

تابع: علينا أن نقاتل ونظهر بنفس أدائنا الذي ظهرنا به في الشوط الثاني، وأن نتحلى بالثقة وعلينا احترام خطة المدرب وبامكاننا أن نتحسن وأن نحرز الأهداف ولكن يجب أن يكون الفريق مميزاً ومن الطبيعي أن نخوض المباريات مع بعض الصعوبات وهو ما واجهناه اليوم في شوط المباراة الأول أمام الأهلي.