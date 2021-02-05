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حسين الشحات يعادل رقم قناص الأهلي السابق في كأس العالم

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعادل رقم قناص الأهلي السابق في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل حسين الشحات نجم الأهلي المصري، رقم عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر الأسبق، وسجل هدفين في بطولة العالم للأندية.

وأصبح الشحات ثاني أكثر اللاعبين المصريين تسجيلاً في مونديال الأندية، بعدما أحرز هدفين بقميص العين الإماراتي والأهلي المصري.

وسجل عماد متعب هدفين بقميص الأهلي في مونديال الأندية، وتساوى معه حسين الشحات صاحب الـ28 عاما.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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