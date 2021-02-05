شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعادل رقم قناص الأهلي السابق في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل حسين الشحات نجم الأهلي المصري، رقم عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر الأسبق، وسجل هدفين في بطولة العالم للأندية.

وأصبح الشحات ثاني أكثر اللاعبين المصريين تسجيلاً في مونديال الأندية، بعدما أحرز هدفين بقميص العين الإماراتي والأهلي المصري.

وسجل عماد متعب هدفين بقميص الأهلي في مونديال الأندية، وتساوى معه حسين الشحات صاحب الـ28 عاما.