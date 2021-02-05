شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يحقق رقما قياسيا في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي أول حارس في تاريخ النادي الأحمر، يحافظ على نظافة شباكه في أول مشاركة له في تلك البطولة العالمية، وذلك عقب تصدياته المبهرة، التي قادت فريقه لانتصار صعب وثمين على فريق الدحيل القطري، بهدف نظيف، في إطار مواجهات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

ولم يسبق، وأن نجح أي حارس من حراس المارد الأحمر عبر تاريخه، في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مشاركاته في تلك البطولة العالمية، كما سبق وأن حافظ حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عصام الحضري على نظافة شباك الأحمر في تلك البطولة العالمية في مناسبة وحيدة فقط، كانت أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي موسم 2006.