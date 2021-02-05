شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يغير أسلحته الهجومية في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت عدة تقارير إنجليزية، عن بدء محمد صلاح، بتغيير أسلحته الفنية داخل المستطيل الأخضر خلال مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى يتمكن من الهروب من مراقبيه التابعين للفرق المنافسة.

وتوقفت خطورة محمد صلاح خلال لقاء برايتون الذي خسر فيه حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم، بسبب ملاصقة مدافع الفريق المنافس. وألمحت العديد من التقارير الإنجليزية، عن أن صلاح، سيلعب خلال الفترة المقبلة من العمق الأكثر عن لعبه على الأطراف الذي يتعرض لمراقبة لصيقة شديدة تجمد خطورته.

وقال مايكل أوين لاعب ليفربوب السابق، إن وجود صلاح وماني معا يشكل إضافة كبيرة بالنسبة لهجوم الفريق وغياب أي منهما يكون له تأثير سلبي على الآخر.

وأضاف، خلال تصريحاته لصحيفة «ميرور» الإنجليزية: أعتقد أن ماني عندما يلعب ومعه صلاح يكون من الأفضل أن يبدأ النجم المصري على الأطراف، ولكن في غياب الأسد السنغالي، من الأفضل أن يلعب صلاح من العمق.