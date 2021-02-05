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الأهلي يرد على رسالة بايرن ميوينخ الاستفزازية

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد النادي الأهلي، على رسالة بايرن ميونيخ الاستفزازية، الذي أرسلها النادي الألماني عقب تأهل المارد الأحمر لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الدحيل بهدف دون رد.

وكان بايرن ميونيخ، نشر على حسابه الخاص، رسالة موجهه للأهلي الذي يلاقي البافاري الاثنين المقبل في دور نصف النهائي، موعدنا 8-2 في إشارة من الفريق الألماني للفوز الساحق على في دور ربع النهائي لبطولة . وجاء رد الأهلي هادئا للغاية، قائلا على حسابه الخاص: «إحنا مستنيين».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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