شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على رسالة بايرن ميوينخ الاستفزازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد النادي الأهلي، على رسالة بايرن ميونيخ الاستفزازية، الذي أرسلها النادي الألماني عقب تأهل المارد الأحمر لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الدحيل بهدف دون رد.

وكان بايرن ميونيخ، نشر على حسابه الخاص، رسالة موجهه للأهلي الذي يلاقي البافاري الاثنين المقبل في دور نصف النهائي، موعدنا 8-2 في إشارة من الفريق الألماني للفوز الساحق على برشلونة في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء رد الأهلي هادئا للغاية، قائلا على حسابه الخاص: «إحنا مستنيين».