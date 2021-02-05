شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مباراة فاز فيها الأهلي على بايرن ميونيخ بتوقيع الخطيب (فيديو) ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بنسختها الجارية، إثر الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف.

وضرب الأهلي موعداً مع العملاق البافاري بايرن ميونيخ الألماني، حاما لقب دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي المونديال الإثنين المقبل.

الأهلي سبق له مواجهة بارين ميونيخ على المستوى الودي في 3 مباريات سابقة، استطاع بطل مصر من الانتصار في أول مواجهة بهدفين مقابل هدف، والخسارة في الثانية والثالثة بنتجتي 2/0 و2/1.

ملعب القاهرة الدولي شهد على مباراة للتاريخ جمعت الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني للمرة الأولى وذلك في التاسع عشر من ديسمبر من عام 1977.

المباراة كانت بدعوة موجهة من جريدة الأهرام لاستضافة بايرن ميونيخ في مصر وخوضه مباراتين أمام القطبين الأهلي والزمالك.

الأهلي خاض المباراة بتشكيل مكون من ثابت البطل وأحمد عبدالباقي وماهر همام ومصطفى يونس ومحسن صالح وفتحي مبروك وطاهر الشيخ ومصطفى عبده وطاهر الشيخ وشطة وشريف عبدالمنعم ومحمود الخطيب.

وشارك بديلاً كل من إكرامي الشحات ومختار مختار وعبدالعزيز عبدالشافي ومحمد عامر وجمال عبدالحميد.

وسجل هدفي فوز الأهلي يومها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وشريف عبدالمنعم.