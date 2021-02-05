شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة البريميرليج يعلن مواعيد المؤجلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مواعيد المباريات المؤجلة بالمسابقة. وقالت الرابطة، في بيان على الموقع الرسمي للمسابقة: تم تأجيل 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ووضعنا لها الآن مواعيد جديدة. وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن جميع مواعيد المباريات التالية.

الأربعاء 17 فبراير، بيرنلي – فولهام، عند الساعة السادسة، وإيفرتون- مانشستر سيتي، عند الساعة الثامنة. الثلاثاء 23 فبراير، ليدز يونايتد – ساوثهامبتون، عند الساعة السادسة.